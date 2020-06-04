Günümüzde merak edilen terimlerden biri olan taşıyıcı anne nedir, ne demektir sorusuna yanıt aranıyor. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin merak ettiği konuların başına gelen taşıyıcı anne bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesi anlamını taşır. Çiftler için bebek sahibi olmalarını sağlayan alternatif yöntem olan taşıyıcı anne nedir, ne demek? Taşıyıcı anne nasıl olunur?

TAŞIYICI ANNE NEDİR, NE DEMEK?

Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine denir. İlk olarak 1986 yılında ABD'de uygulanmıştır. Taşıyıcı annelik için değişik döllenme şekilleri mevcuttur. Ebeveynlerin genetik özelliklerini taşıyan embriyo, taşıyıcı anneye transplante edilir.

TAŞIYICI ANNE NASIL OLUNUR?

Taşıyıcı annelik yöntemi, çocuk sahibi olamayacak olanlara ebeveyn olmalarını sağlar. Bu, tıbbi ve yasal uzmanlık gerektiren bir süreçtir.

Tüp bebek yoluyla embriyolar doğurganlık kliniğinde laboratuarda üretilir. Bazen amaçlanan ebeveynler kendi genetik materyallerini kullanır. Bazen, bir yumurta donörü gerekli olabilir.

Doğurganlık kliniğinde, 1-2 embriyo, bebeği taşıyacak kişinin içine yerleştirilir. Gebelik taşıyıcılarının doğum yaptıkları çocuklarla genetik ilişkisi yoktur. Her zaman için taşıyıcı anneliğe başvuracak olan çiftlerin kendi yumurta ve spermleri kullanılmak zorunda değildir.