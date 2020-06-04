Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI

, Karamanlı, ve kura sonuçları açıklandı mı? çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI

Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu 100 bin konut projesi başvurularında kura süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu proje kapsamında bugün; , Karamanlı 3. Etap, ve 2. Etap kura çekimi canlı yayında gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle halka açık yapılamayan çekilişler kurumun sosyal medya hesapları üzerinden naklen yayınlanıyor. Bu bölgelerde ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat, 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap kura sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap çekimi canlı yayın izle!

Giriş Tarihi: 4.6.2020 09:39 ABONE OL
TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi edecek cinsten kampanya bilindiği üzere binlerce kişinin başvurusu ile karşılaşmıştı. Bu kapsamda her gün yüzlerce konut ev sahiplerini bulmaya devam ederken öte yandan kuraları bugün; , Karamanlı 3. Etap, ve 2. Etap bölgeleri için çekilecek. Saat 10.00'da başlayan kuraların araştırmaları şimdiden hız kazandı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; Kahramanmaraş Onikişubat, 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap çekimi canlı yayın izle ekranı ve tüm detayları haberimizde derledik. Peki, TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

TOKİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT, BURDUR KARAMANLI 3. ETAP, BURDUR MERKEZ KURNA VE KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN!

TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde hızla devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, 4 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA