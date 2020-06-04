TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları ve isim listesi! - CANLI

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi edecek cinsten kampanya bilindiği üzere binlerce kişinin başvurusu ile karşılaşmıştı. Bu kapsamda her gün yüzlerce konut ev sahiplerini bulmaya devam ederken öte yandan TOKİ kuraları bugün; Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap bölgeleri için çekilecek. Saat 10.00'da başlayan kuraların araştırmaları şimdiden hız kazandı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap TOKİ kura çekimi canlı yayın izle ekranı ve tüm detayları haberimizde derledik. Peki, TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

TOKİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT, BURDUR KARAMANLI 3. ETAP, BURDUR MERKEZ KURNA VE KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN!

TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde hızla devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı 3. Etap, Burdur Merkez Kurna ve Kahramanmaraş Afşin 2. Etap konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, 4 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor.

İşte detaylar…