Toplu ulaşımda yeni kurallar açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında toplu ulaşımda yeni normal dönemine ilişkin kararlar alındı. Toplantıda, otobüs, metrobüs araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu alınması kararlaştırıldı. Metro ve raylı sistem araçlarında ise oturan yolcu sayısı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınabilecek. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacak.