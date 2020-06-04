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yurt içi ve uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar açıldı mı?

Yurt içi ve uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? 'de corona virüs salgını nedeniyle salgının ilk günlerinde yaptığı açıklama ile seferlerini askıya aldığını ilan etmişti. Vaka sayılarında yaşanan azalma ile beraber ülkede uygulanmaya başlanan normalleşme adımları ile öte yandan vatandaşlar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar açıldı mı, ne zaman başlayacak? Gibi konuya ilişkin birçok sorunun yanıtını yaz aylarının da gelmesiyle beraber araştırmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları ise bir son dakika açıklaması yaparak bu konuya dair sorulara yanıt vermiş oldu. Peki, Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar açıldı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 09:59 ABONE OL
Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar açıldı mı?

tarafından geçtiğimiz hafta gelen son dakika açıklaması ile beraber belirli nedenlerden dolayı ülke dışına veya şehir dışına çıkması gereken vatandaşlar ve yurt içi uçuşlar ne zaman başlıyor, iç ve dış hatlar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Salgınla mücadele kapsamında alınanaseyahat yasağı kararı ile ilk süreçte 20 Mayıs tarihinde başlaması planlanan seferlerin yapılan son açıklamaya göre daha ileri bir tarihe atıldığı duyurulmuştu. Şimdilerde ise Normalleşme planı çerçevesinde birçok konuda kontrollü esnetilmeye gidilirken seyahat yasakları da adım adım kaldırılmaya devam ediyor. Buna göre; THY yurt dışı ve yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar ne zaman açılıyor? İşte Türk Hava Yolları tarafından gelen son dakika açıklamasının detayları…

YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İÇ VE DIŞ HATLAR AÇILDI MI?

Salgının ilk günlerinden itibaren Türk Hava Yolları ve diğer birçok hava yolu şirketinin açıklamasıyla beraber yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda seyahat yasağı uygulamasının başlatıldığı son dakika haberi olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda ülkemizde vaka sayısında yaşanan durgunluk hali ve dolayısıyla normalleşme sürecinin adım adım işlemesiyle beraber özellikle seyahat yasağında adım adım esnetilmeye gidiliyor.

THY ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile seferlerin yeniden başlayacağı tarihi verdi. İşte o açıklama detayları…

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Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar açıldı mı?
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