Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde de dünyada 3'üncü en yüksek baraj olacak olan Yusufeli Barajı'nı, ilçe merkezi ile bölgedeki köylerle bağlayacak yolların yapımının devam ettiğini bildirdi.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin işletmeye açılabilmesi için yapılmakta olan Yusufeli Barajı relökasyon yollarının toplam güzergâh uzunluğunun 69,2 kilometre olduğunu bildiren Karaismailoğlu, proje bünyesinde 55,3 kilometre uzunluğunda tek tüp 39 tünelin yanı sıra 17 köprü, 4 özel yapım köprü ve 10 farklı seviyeli kavşak bulunduğunu kaydetti.





'YOLU GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ'



Toplam 69,2 kilometre uzunluğundaki yolun tamamen bitümlü sıcak kaplama (BSK) yapılacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Böylece Yusufeli- Artvin Yolu'nu çok daha güvenli hale getirmiş olacağız ve kış aylarında, aylarca kapalı olmasının da önüne geçeceğiz. Tam anlamıyla dağları delerek, 39 tünelle geçtiğimiz güzergah ile 12 ay boyunca Yusufelili vatandaşlarımızın güvenle yolculuk yapmasına olanak sağlamış olacağız" dedi.





Projenin Kuzey-Güney koridorunda olduğunu, Artvin'i Erzurum'a bağladığını da belirten Karaismailoğlu, yatırımın tamamlanması ile birlikte Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin baraj yollarının tamamlanacağını, barajın faaliyetine başlamasının önünün açılacağını belirtti.





'HEDEFİMİZ, 2021 YILINDA BİTİRMEK'



Bakan Karaismailoğlu, yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Projede tünel kazı destekleme imalatı olarak 54,3 kilometrelik, kaplama betonu imalatı olarak da 32,4 kilometrelik kısmı tamamladık. Tünel kazı destekleme imalatı tamamlanma aşamasına geldi.

Köprü imalatlarının yüzde 78,00'lik ve özel tasarım köprülerin ise yüzde 55'lik kısmını tamamladık. Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'ne ulaşım 39 tünelle sağlanacak. Hedefimiz 69,2 kilometrelik bu zor yolu, 2021 yılı sonunda bitirerek, hizmete açmak. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde üstlendiğimiz bu sorumluluğu yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021'in sonu itibarı ile baraj yolumuzu tamamlamayı hedefliyoruz."