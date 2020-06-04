Yeşilköy Prof. Dr. Dilmener Hastanesi tedaviye başladı

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan tarihinde yaptığı açıklamanın ardından temelleri atılan ve yapımı 45 günde tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş yaptığı açıklamada, "Şu an 22 kişi civarında hasta yatıyor. Bugün 30'a yakın hasta daha gelecek" dedi. Toplam 125 bin metrekare alana 75 bin metrekare ise kapalı alana sahip olan hastanede, 432'si yoğun bakım olmak üzere 1008 yatak bulunuyor. 16 ameliyathanenin yer aldığı hastanede, 36 acil müşahade yatağı yer alıyor. Hastanede bunun yanı sıra 8 triaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR ve 2 x-ray odası bulunuyor. ANKARA