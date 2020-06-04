Yunanistan ayırdı, Türkiye kavuşturdu

Avrupa hayaliyle Türkiye'ye gelen Afgan aile, Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a geçtikleri sırada Yunan polisinin müdahalesi sonucu çıkan kargaşada ayrı kaldı. Ailenin başvurusu üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) girişimleri sonucunda Yunanistan'da kampta mahsur kalan Elif Naz ve Ferit Nazari, mayıs ortasında Türkiye'ye getirildi. Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de ailelerinin yanında kutlayan Elif Naz ve Ferit ile anne Şefika Nazari, dün TİHEK Başkanı Süleyman Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Anne Şefika Nazari, "Kızım ve oğlum 3 ay orda mahsur kaldı. Başkanımızdan Allah razı olsun çok uğraştılar, yardımcı oldular ve çocuklarıma kavuşturdular" dedi. ANKARA