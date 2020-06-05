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’den 295 Türk yurda getirildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 ABONE OL
ABD’den 295 Türk yurda getirildi
Koronavirüs salgını nedeniyle dış hat uçuşların durdurulması sonrası ABD'nin Şikago kentinde kalan 295 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) özel seferiyle Türkiye'ye getirildi. Dün İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşlar, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilip ateşleri ölçüldükten sonra terminale giriş yaptı. Pasaport kontrolü öncesinde kendileri için hazırlanan sağlık, iletişim ve adres bilgilerinin yer aldığı formları doldurarak Türkiye'ye giriş yapan yolcular 14 gün evlerinde karantinada olacaklar.
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ABD’den 295 Türk yurda getirildi
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