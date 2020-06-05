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Akıntıya kapılan genç kadın hayatını kaybetti!

'ta, Aksu Çayı'ndan karşıya geçmek isterken suya düşen Emine Köse (26), akıntıya kapıldı. Boğularak hayatını kaybeden Köse'nin cansız bedeni, suya düştüğü yerden 600 metre uzaklıkta dalgıçlar tarafından bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 17:20 Son Güncelleme: 5.6.2020 17:25 ABONE OL
Akıntıya kapılan genç kadın hayatını kaybetti!

Olay, öğle saatlerinde Hacı Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emine Köse, Aksu Çayı'ndan karşıya geçmek istedi ancak dengesini kaybedip, suya düştü. Akıntıya kapılan Köse, gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



600 METRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Nehre giren itfaiye dalgıçları, Emine Köse'nin cansız bedenini, düştüğü yerden yaklaşık 600 metre uzaklıkta buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Köse'nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Akıntıya kapılan genç kadın hayatını kaybetti!
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