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Akraba kavgası: 3 ölü, 11 yaralı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 ABONE OL
Akraba kavgası: 3 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında daha öncede arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar, silah, taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 6'sı ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılardan Hülya Karataş, Nuri Karataş ve Mehmet Sait Karataş yaşamlarını yitirdi. Tedavisi devam eden 11 kişiden 3'ünün de durumunun ağır aldığı belirtildi. Mahallede iki aile arasında yeni bir kavganın yaşanmaması için jandarma zırhlı timleri kent merkezinde ise hastanede polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Akraba kavgası: 3 ölü, 11 yaralı
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