Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? 5 Haziran İl il Cuma namazı kılınacak camiler listesi burada!

Binlerce Müslüman bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gidecek. Ancak bilindiği üzere salgın nedeniyle henüz geçtiğimiz hafta ibadetlere açılan camilerden yalnızca belirli olanlarında ibadet edilmesine izin veriliyor. Bu kapsamda il ve ilçelerin müftülüklerinden liste halinde "Cuma namazı kılınacak camiler" listesi yayımlanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren konuya ilişkin araştırmalarını gerçekleştiriyor. Buna göre; Ankara, İzmir, İstanbul hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER HANGİLERİ?

Sosyal mesafe kuralına uyularak 16 Mart tarihinden sonra ilk kez geçtiğimiz hafta ibadete açılan camilere özellikle Cuma günleri binlerce Müslüman vatandaş akın ediyor. Salgından korunma amacıyla belirli kurallar çerçevesinde kılınan namazlarda kişilerin kendi seccadesini kendi getirmesi büyük önem taşırken bir yandan da "Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?" sorusu yanıt arıyor.

İşte o camilerin listesi...