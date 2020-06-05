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, ve hangi camilerde kılınacak? 5 Haziran İl il Cuma namazı kılınacak camiler listesi burada!

hangi camilerde kılınacak? Sorusu an itibarıyla binlerce vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde bir süredir ibadete kapalı olan camilerde geçtiğimiz Cuma günü ilk kez namaz kılınmış ve binlerce kişi bu kapsamda haftalardır evlerde yapmak zorunda kaldıkları ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere koşmuştu. Kısıtlama kaldırılmış olsa da yapılan açıklamaya göre; yalnızca belirli camiler ibadete açılmış oldu. Buna göre; 5 Haziran , , Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Sorusu bugün yine Müslüman aleminin yanıt aradığı konulardan oldu. Sizler için hazırladığımız haberimizde Müftülükler ve belediyeler tarafından duyurulan camilerin listesini bu başlık altında derledik. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve Cuma namazı kılınacak camiler listesi…

Giriş Tarihi: 5.6.2020 09:38 ABONE OL
Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? 5 Haziran İl il Cuma namazı kılınacak camiler listesi burada!

Binlerce Müslüman bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gidecek. Ancak bilindiği üzere salgın nedeniyle henüz geçtiğimiz hafta ibadetlere açılan camilerden yalnızca belirli olanlarında ibadet edilmesine izin veriliyor. Bu kapsamda il ve ilçelerin müftülüklerinden liste halinde " kılınacak camiler" listesi yayımlanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren konuya ilişkin araştırmalarını gerçekleştiriyor. Buna göre; , , hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER HANGİLERİ?

Sosyal mesafe kuralına uyularak 16 Mart tarihinden sonra ilk kez geçtiğimiz hafta ibadete açılan camilere özellikle Cuma günleri binlerce Müslüman vatandaş akın ediyor. Salgından korunma amacıyla belirli kurallar çerçevesinde kılınan namazlarda kişilerin kendi seccadesini kendi getirmesi büyük önem taşırken bir yandan da "Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?" sorusu yanıt arıyor.

İşte o camilerin listesi...

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Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? 5 Haziran İl il Cuma namazı kılınacak camiler listesi burada!
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