Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenir mi? 5 Haziran ay tutulması burçlara etkileri nelerdir?

Özellikle burçlara etkisi bakımından büyük ilgi gören 5 Haziran ay tutulması ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Gibi birçok soru vatandaşların sabah saatlerinden itibaren gündem maddesi haline geldi. Bugün gökyüzünde gerçekleşmesi beklenen görsel şölen Astroloji tutkunlarını da yakından ilgilendiriyor. Uzman isimlerin yorumlarına göre; bu tutulma en çok İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları üzerinde olacak. Bu tutulmayı izlemek isteyen vatandaşlar araştırmalarını gerçekleştirse de ancak yeryüzünün ayın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu bölgelerde gözlemlenebilir. Bu kapsamda; 5 Haziran ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte burçlara etkisi ve 5 Haziran ay tutulması ile ilgili tüm detaylar…

5 HAZİRAN AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Özellikle astroloji tutkunlarının merakla beklediği olay için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen bu doğa olayı dünyanın uydusu olarak bilinen ayın her zaman olduğundan çok daha ilginç bir görünüm vermesine neden olurken bu tip olaylar gökyüzünde adeta bir görsel şölene neden oluyor. Peki, 5 Haziran ay tutulmasının burçlara etkisi ne? İşte detaylar…