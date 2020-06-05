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Balık tutarken düştüğü 'nda kayboldu

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağı Mahallesi yakınlarında koyunlarını otlatan (17), balık avlamaya çalışırken düştüğü 'da kayboldu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 14:28 ABONE OL
Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve suları Van Gölü'ne dökülen Zilan Çayı'nda meydana geldi. Koyunlarını otlatan ve bu sırada da derede balık tutmak isteyen Ferhat Öner, bir anda dengesini kaybederek dereye düştü. Öner, akıntının yüksek olduğu derede kısa sürede gözden kayboldu.

ZİLAN ÇAYI VE ÇEVRESİNDE...

Çevredeki arkadaşlarının olayı haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Öner'in bulunması için jandarma ve arama kurtarma ekipleri dere kenarında çalışma başlattı. Arkadaşları ve çevredekiler de çalışmalara destek verdi. Henüz Öner'e ait bir ize rastlanamazken, Zilan Çayı ve çevresinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu
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