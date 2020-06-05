BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile bugünün indirimlerini kaçırmayın! Haftanın BİM kataloğu listesinde neler var?

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Cazip fiyat ile fırsat ürünü arayan vatandaşların merakla beklediği haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulan aktüel ürünler listesi, 5 Haziran 2020 Cuma günü raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta da oldukça çeşitli fırsat ürünleri bulunuyor. Öyle ki, çeyiz eşyalarından mutfak ve salonlarda kullanılabilecek ürünlere kadar son derece çeşitli ürünler bulunuyor. BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu listesinde en dikkat çeken ürünler ise hiç şüphesiz, Dijitsu marka 43" FHD uydu alıcılı televizyon ve Philips elektrikli süpürge durumunda.

BİM 5 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM kataloğu listesinde, çocuklar için de çeşitli oyuncaklar bulunurken mutfağını ve dolabını zenginleştirmek isteyenlere yönelik de fırsat ürünleri bulunuyor. Haberimizin ilerleyen sayfasından, BİM 5 Haziran 2020 kataloğu aktüel listesini görüntüleyebilir, haftanın fırsat ürünleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.