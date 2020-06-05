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BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile bugünün indirimlerini kaçırmayın! Haftanın BİM kataloğu listesinde neler var?

BİM aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı! Yarın raflarda olacak olan haftanın kataloğu aktüel ürünler listesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM 5 Haziran kataloğu, teknolojiden çeyiz eşyasına kadar onlarca çeşit ürünü içeriyor. Cazip fiyat ve geniş ürün çeşitliliği ile öne çıkan BİM 5 Haziran kataloğu listesinde, öne çıkan ürünler ise 43" FHD uydu alıcılı televizyon ve elektrikli süpürge durumunda. Öte yandan, mutfağını zenginleştirmek isteyenler için de granit tencere setleri bulunuyor. Peki, BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var? İşte, BİM 5 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alanlar...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 07:25 Son Güncelleme: 5.6.2020 07:26 ABONE OL
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile bugünün indirimlerini kaçırmayın! Haftanın BİM kataloğu listesinde neler var?

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Cazip fiyat ile fırsat ürünü arayan vatandaşların merakla beklediği haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulan aktüel ürünler listesi, 5 Haziran 2020 Cuma günü raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta da oldukça çeşitli fırsat ürünleri bulunuyor. Öyle ki, çeyiz eşyalarından mutfak ve salonlarda kullanılabilecek ürünlere kadar son derece çeşitli ürünler bulunuyor. BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu listesinde en dikkat çeken ürünler ise hiç şüphesiz, Dijitsu marka 43" FHD uydu alıcılı televizyon ve Philips elektrikli süpürge durumunda.

BİM 5 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM kataloğu listesinde, çocuklar için de çeşitli oyuncaklar bulunurken mutfağını ve dolabını zenginleştirmek isteyenlere yönelik de fırsat ürünleri bulunuyor. Haberimizin ilerleyen sayfasından, BİM 5 Haziran 2020 kataloğu aktüel listesini görüntüleyebilir, haftanın fırsat ürünleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile bugünün indirimlerini kaçırmayın! Haftanın BİM kataloğu listesinde neler var?
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