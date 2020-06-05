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'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

'nın Orhangazi ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 15:46 ABONE OL
Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Orhangazi-Göl yolu Örnekköy Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Yılmaz (35) yönetimindeki 16 VS 742 plakalı otomobille, İznik Gölü yönüne gittiği sırada Örnekköy kavşağında ana yola çıkış yapmak isteyen Emine Daşdan (42) yönetimindeki 77 AT 335 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada fabrikadaki mesaiye giden Hasan Yılmaz ile yanındaki mesai arkadaşı Adem Yazıcı (38), yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı arkadaş, burada tedaviye alındı.
Her iki otomobil de hurdaya dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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