Çağla Tuğaltay davasında zaman aşımı durdu

İstanbul Şişli'de 20 yıl önce 15 yaşındayken evlerinde boğazı kesilerek öldürülen ve katili tespit edilemeyen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasının zaman aşımıyla düşmesine 24 saat kala 3 yeni şüpheliyle ilgili savcılığa yeni ihbarlar geldi.





Dosyada fail olabilecek kişilerin ifadelerinin alınması gerekçesiyle savcılık zaman aşımını durdurdu. Katili bulunamadığı için bugün zaman aşımından kapanması beklenen cinayet soruşturması devam ediyor. İddialara göre; cezaevinden gelen ihbarlarda adı geçen 3 şüpheliden kan ve DNA örnekleri alınacak ve dosya düşmüş olsa dahi DNA örneklerinin uyuşması durumunda katil cezasını çekecek.

Çağla Tuğaltay cinayetinde Annenin zaferi! Zaman aşımı durdu, umut geri döndü | Video

Tuğaltay, 20 yıl önce Şişli'deki evlerinde öldürülmüştü. Yıllar içinde Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan deri ve tüy artıklarından katilin DNA profili oluşturuldu. Yüzde 99.9 katile ait olan DNA, 100'den fazla kişiden alınan kan, tükürük ve parmak izleri başta olmak üzere biyolojik deliller ile karşılaştırıldı fakat eşleşme olmadı. Tuğaltay'ın fail-i meçhul kalan cinayet dosyası, zaman aşımına 24 saat kala gelen üç ihbarla yeniden açıldı. İddialara göre; cezaevinden gelen ihbarlarda adı geçen üç şüpheliden kan ve DNA örnekleri alınacak. DNA örneklerinin uyuşması durumunda katil cezasını çekecek.





MEZARINA GİTTİ



Acılı anne Gülnur Tuğaltay (61)yeni gelişme sonrası kızının mezarını ziyaret edip dua etti. Tuğaltay mezar başında söyledi: "Bu gelişme bizi çok umutlandırdı. Süre bitiyor diye panik halindeydim. Düşünsenize saatler kala böyle bir haber alıyorsunuz. İnşallah bunun devamında da katil bulunur ve bunun da sevinçli haberini alırım."