CANLI | TOKİ Kahramanmaraş Elbistan ve kura çekilişi canlı yayını: 5 Haziran  TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi açıklandı...

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 5 Haziran 2020 tarihli TOKİ Kahramanmaraş Elbistan çekilişi kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Elbistan çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. Türkiye'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 5 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekiliş sonuçları...