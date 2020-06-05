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CANLI | ve kura çekilişi canlı yayını: 5 Haziran  TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi açıklandı...

Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi iki aşamalı olarak açıklanmaya başlandı. İlk olarak TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı. Şimdi ise canlı yayın ile Kahramanmaraş Elbistan TOKİ çekilişi ile sonuçlar belirleniyor. Pandemi günlerinde de TOKİ kura çekilişi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi bugün erken saatlerde başladı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan projeye başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyorlar. ’de etkili olan koronavirüs nedeniyle TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları sadece internet üzerinden açıklanıyor. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi bugün açıklanıyor! İşte, 5 Haziran 2020 tarihli TOKİ Kahramanmaraş canlı yayını ve 2+1 3+1 çekilişinden detaylar…

Giriş Tarihi: 5.6.2020 12:54 Son Güncelleme: 5.6.2020 12:56 ABONE OL
CANLI | TOKİ Kahramanmaraş Elbistan ve kura çekilişi canlı yayını: 5 Haziran  TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi açıklandı...

kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 5 Haziran 2020 tarihli TOKİ Kahramanmaraş Elbistan çekilişi kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Elbistan çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. 'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 5 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekiliş sonuçları...

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CANLI | TOKİ Kahramanmaraş Elbistan ve kura çekilişi canlı yayını: 5 Haziran  TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi açıklandı...
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