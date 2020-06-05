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hutbesi konusu nedir? 5 Haziran Cuma hutbesi tarafından yayımlandı: Ahirete inanan mümin...

İşleri Başkanlığı tarafından Perşembe günleri belli olan Hutbesi binlerce Müslüman tarafından her hafta olduğu gibi araştırılıyor. Bugün ülkemizdeki camilerde cemaatle paylaşılacak olan konu İslam'ın temel esaslarından biri olan ahirete iman olacak. Kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir hayatın varlığına inanmak ile ilgili okunacak olan hutbe "Ahirete inanan mümin!" başlığı ile Diyanet İşleri resmi sitesi üzerinden paylaşıldı. Hütbede "Ahirete imanı yürekten benimseyen mümin, her işinde Rabbinin koyduğu sınırları ve O'nun rızasını gözetir" ifadeleri de yer alıyor. Tüm 'nin tek yürek olduğu bu günlerde mübarek günde vatandaşlar ülkemizin salgını bir an önce atlatabilmesi için dualar edecek ve binlerce Müslüman uzun aradan sonra camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, 5 Haziran Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi tamamı…

Giriş Tarihi: 5.6.2020 10:52 ABONE OL
Cuma hutbesi konusu nedir? 5 Haziran Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: Ahirete inanan mümin...

Her Perşembe günü İşleri tarafından yayınlanan Hutbesi konusu bugün islamın şartlarından olan Ahirete ve öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz hayatın varlığına inanmak oluyor. Yayınlanan hutbede başlık olarak "Ahirete inanan mümin" ifadeleri yer alırken milyonlar bugün camilerde özellikle de salgının bir an önce ülkemizi defetmesi için dua edecek. Diyanet tarafından yayınlanan hutbe internet üzerinden araştırma konusu haline gelirken sizler için hazırladığımız haberimizde 5 Haziran Cuma Hutbesi konusu ve tam metnine ulaşabilirsiniz… İşte Diyanet tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi tamamı…

5 HAZİRAN CUMA HUTBESİ! "AHİRETE İNANAN MÜMİN..."

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir." Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bize şu nasihatte bulunuyor: "Akıllı kişi, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma umandır."

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Cuma hutbesi konusu nedir? 5 Haziran Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: Ahirete inanan mümin...
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