Cuma hutbesi konusu nedir? 5 Haziran Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: Ahirete inanan mümin...

Her Perşembe günü Diyanet İşleri tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi konusu bugün islamın şartlarından olan Ahirete ve öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz hayatın varlığına inanmak oluyor. Yayınlanan hutbede başlık olarak "Ahirete inanan mümin" ifadeleri yer alırken milyonlar bugün camilerde özellikle de salgının bir an önce ülkemizi defetmesi için dua edecek. Diyanet tarafından yayınlanan hutbe internet üzerinden araştırma konusu haline gelirken sizler için hazırladığımız haberimizde 5 Haziran Cuma Hutbesi konusu ve tam metnine ulaşabilirsiniz… İşte Diyanet tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi tamamı…

5 HAZİRAN CUMA HUTBESİ! "AHİRETE İNANAN MÜMİN..."

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir." Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bize şu nasihatte bulunuyor: "Akıllı kişi, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma umandır."