Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Haziran 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri!

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Cuma gününde camilerde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Dua ve ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmek isteyen vatandaşlar saat kaçta kılınacağına ilişkin sorulara yanıt ararken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitlerini araştırıyor. Haziran ayının ilk cuma namazını kılacak olan müminler camilerde bol bol ibadet edecek ve dualarını eksik etmeyecekler. Mümin kardeşlerimiz için en mübarek gün kabul edilen bu gün için yapılacak en güzeli bu namazı kılmak ve dua etmektir. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 5 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Haziran Cuma namaz saatlerini duyurdu. Cuma namazı saati ve diğer detaylara bu başlık altından ulaşabilir, il il detaylı Cuma namazı saat bilgilerini bulabilirsiniz…

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