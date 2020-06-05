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Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Haziran 2020 ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri!

İslam aleminin büyük huzura kavuştuğu Cuma gününün gelmesiyle beraber binlerce vatandaş ibadetlerini yerine getirmek için 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte camiler ibadete açıldı. Müslümanlar bugünde bol bol ibadet edecek ve kılınan namazların sevabı kat kat artacak. Camilerde ibadetlerini yapacak olan vatandaşlar ’in yayınladığı 5 Haziran Cuma saat bilgilerini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan namaz vakitleri çizelgesine göre "Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için belli oldu. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? 5 Haziran Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il vakitleri

Giriş Tarihi: 5.6.2020 09:15 Son Güncelleme: 5.6.2020 09:15 ABONE OL
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Haziran 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri!

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Cuma gününde camilerde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Dua ve ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmek isteyen vatandaşlar saat kaçta kılınacağına ilişkin sorulara yanıt ararken İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitlerini araştırıyor. Haziran ayının ilk cuma namazını kılacak olan müminler camilerde bol bol ibadet edecek ve dualarını eksik etmeyecekler. Mümin kardeşlerimiz için en mübarek gün kabul edilen bu gün için yapılacak en güzeli bu namazı kılmak ve dua etmektir. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 5 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

5 Haziran Cuma namaz saatlerini duyurdu. ve diğer detaylara bu başlık altından ulaşabilir, il il detaylı Cuma namazı saat bilgilerini bulabilirsiniz…

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Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Haziran 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri!
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