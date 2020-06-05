Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber birçok kurum açılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler açılmıştı. Yayınlanan normalleşme takviminde henüz diş hastanelerinin açılma tarihine ilişkin bilgiler yer almadı. Peki Diş hastaneleri ne zaman açılacak? Diş hastaneleri açıldı mı, ne zaman açılır?

DİŞ HASTANELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs önlemleri amacıyla kapatılan diş hastaneleri açılış tarihi araştırılıyor. Eylül ayı gibi açılması beklenen diş hastanelerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

DİŞ HASTANELERİ AÇILDI MI?

Diş hastanelerinin açılacağı tarih henüz belli olmadı. Öte yandan Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor.

SALGIN SIRASINDA UYULMASI GEREKEN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ

"Acil" olarak tanımlanan diş hekimliği işlemleri için başvuruda bulunan hastanın covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) yoksa uygun protokoller ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak muayenesinin yapılması gerektiği bildirildi.

Covid-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem öncesi değerlendirmelerinin, hastayı takip eden hekimi ile yapılması ve tedbirlere birlikte karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Hastada Covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomlar mevcutsa tedavinin, Covid-19 hastaları için ayrılan iyi havalandırılmış bir tedavi ünitesinde yapılması gerektiği ifade edildi.

Olası/kesin Covid-19 hastaları ve karantinada olan temaslıların acil bir durum olmadıkça tedavilerinin ertelenmesi gerektiği vurgulandı.