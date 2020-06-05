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'da tarihi muhafaza altına alındı

Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesi sınırlarında Millet Bahçesinde yer alan tarihi değer taşıyan tescilli, mülkiyeti belediyeye ait olan ve izinsiz şekilde işgal edilen değirmeni boşaltarak muhafaza altına aldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 16:01 Son Güncelleme: 5.6.2020 16:03 ABONE OL
Diyarbakır'da tarihi değirmen muhafaza altına alındı

Zabıta Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Şeyhname Mahallesi sınırları içinde yer alan mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait tarihi değer taşıyan, tescilli olan ve izinsiz şekilde işgal edilen değirmeni muhafaza altına aldı.

Şeyhname Mahallesi Millet Bahçesinde bulunan tarihi değirmenin izinsiz şekilde işgal edilmesi üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile birlikte tarihi değirmeni boşaltarak işgali gerçekleştiren şahısı alandan uzaklaştırdı.



TARİHİ DEĞİRMEN MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığına bağlı KUDEB Şube Müdürlüğü, Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüyle yapılan ortak inceleme neticesinde tarihi değer taşıyan eserlere el konuldu.

Tarihi değirmen işgaline son verilen çalışmada ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmak üzere Müzeler Müdürlüğüne teslim edildi.

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Diyarbakır'da tarihi değirmen muhafaza altına alındı
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