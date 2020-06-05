Engelli araç alımı şartları nelerdir? Engelli raporu ile ÖTV indirimli araba nasıl alınır?

Engelli vatandaşlarımıza devlet tarafından sunulan ÖTV indirimli araç alımı imkanından yararlanmak isteyenler engelli araç alımı şartları nelerdir? sorusunu merak ederek yoğun şekilde arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Engelli raporuna sahip ve gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımızın yararlanabildiği ÖTV indirimine ilişkin Engelli raporu ile ÖTV indirimli araba nasıl alınır öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte engelli araç alımı şartları nelerdir sorusunun tüm yanıtları ve diğer tüm detaylar…

ENGELLİ ARAÇ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli otomobil araç alımında engelli şahsın sahip olduğu rapor oran ve türüne farklılıklar bulunmaktadır.

Engelli vatandaşlarımız kamyonet, panelvan, binek otomobil ve benzeri türlerde araçlarda devlet sunulan imkanla ÖTV ödemeden normal fiyatlardan daha düşük maliyetlerle alımlar yapabiliyor. (ÖTV Kanunu Md. 7/2). Ancak engellilere sunulan bu ÖTV avantajı 5 yılda bir süreyle hak tanınıyor. Bu beş yıl içerisinde söz konusu araç satılırsa ilgili ÖTV tutarının Maliye'ye ödenmesi gerekmekte.

ENGELLİ RAPORU İLE ÖTV İNDİRİMLİ ARABA NASIL ALINIR?

Engelli araç alımında ÖTV avantajı hangi araç türleri için geçerli?

ÖTV kanununda ekli bulunan (II) sayılı listede bulunan kayıt - tescile tabi araçlardan;

1600 cm³ ya da bunun altında olan motor silindir hacimli pick-up, binek otomobil, panelvan, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon, vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.03 tarife pozisyonu dahilinde bulunanlar)

Eşya taşımaya yöenlik, 2800 cm³ ya da alt seviyede motor silindir hacmi olan panelvan, van, kamyonet, pick-up, vb. araçlar (87.04 tarife pozisyonu dahilinde bulunanlar)

Motosikletler (87.11 tarife pozisyonu dahilinde bulunanlar).

ENGELLİLİK DERECESİNE GÖRE FARKLILIK BULUNUYOR MU?

A - Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunanlar:

Engellilik derecesi yüzde 90 ve daha üstü olan vatandaşlarımız üstte sayılan araç türlerinde beş yılda bir olmak üzere araç ilk alındığından ÖTV ödemesi yapmamaktadır. (ÖTV Kanunu Md. 7/2-a).

Bu süreçte vatandaşın engel sebebi göz önünde bulundurulmuyor. İşitme, konuşma, görme, ya da ortopedik engellerle birlikte böbrek hastalığı olanlarla zihinsel engelliler bu istisnai imkanı elde edebiliyorlar. Yine süreç dahilinde engelli şahsın aracı kendisinin kullanıp kullanmayacağı da dikkate alınmıyor. Öte yandan satın alınacak otomobilde engel gereği herhangi bir donanım veya özel tertibat olması şartı yer almıyor.

Fakat aracı bizzat kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşlara ilişkin alınacak yeni araçta bu istisnai imkandan faydalanabilmesi için aracın ilk alımından evvel sedye yahut tekerlkli sandalye ile binip inmesinde kullanılan tertibatın yaptırılması zorunlu olarak isteniyor.

Engellilik derecesi yüzde 90 ve üstü olanların ÖTV fırsatından yararlanabilecekleri araçlar da farklılık gösteriyor. Kombi, panelvan tiplerinde yük ve yolcu taşımasında kullanılan hafif ticari araçlarla sürücüyle birlikte 9 kişilik koltuğu bulunan araçlarda (87.03 tarife pozisyonu dahilinde sınıflandırılan) ilk alımda istisna gösterilebiliyor. (ÖTV Kanunu Md. 7/2-b).

B- Yüzde 90'ın altında engellilik derecesi olanlar

Üstte sayılan otomobilleri engelli vatandaşın kendisi kullanmak amacıyla gerekli donanım ve özel tertibatları aracına yapıran yüzde 90 derecesinin altında yer alan vatandaşlarımız da aracı ilk alımlarında ÖTV ödemesi yapmıyorlar. (ÖTV Kanunu Md. 7/2-c).

Manuel şanzımanlı bir aracın hareket ettiren bölümlerinde engelli kullanımına uygun şekilde özel tertibat yaptırarak aracı kullanabilecek durumdakiler de ÖTV avantajından yararlanabilmektedir. Engellilik derecesi yüzden 90'dan az olan böbrek hastaları, işitme engelliler, görme engelliler, kalp hastalığı ya da nakli olanlarla zihinsel engelliler ÖTV avantajından faydalanamamaktadır.

Öte yandan bazı farklı durumlar da otomatik şanzımanlı otomobillerde özel tertibat yaptırılmadan da ÖTV siz alım yapılabilmektedir. Manuel şanzımanlı araçları vites kolu ya da debriyaj pedalına yapılmış özel tertibat olmaksızın kullanma imkanı olmayan engelliler için otomatik vites özellikli otomobiller özel tertibat sahibi araçlar olarak kabul görüyor.

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