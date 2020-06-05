Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara ödenen ödenekten faydalananlar Haziran ayı il il evde bakım parası sorgulamasına devam ediyor. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Peki evde bakım maaşı hangi illere yattı? Haziran 2020 evde bakım parası yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte Haziran ayı evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Devlet tarafından evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırılıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı haziran ayı ödemeleri için araştırmalar başladı. Buna göre; evde bakım maaşı yatan iller hangileri?