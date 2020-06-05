Gurbette büyük acı

Fransa'da yaşayan Tuncelili Dilek Yücetepe (36) iki oğlu ile birlikte yeni evlerinin havuzunda ölü olarak bulundu. Anne ve çocuklarının cesedini eve gelen baba Muharrem Yücetepe buldu. Korkunç olay, Fransa'nın Montpellier kenti yakınındaki Juvignac bölgesinde meydana geldi. Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan ve 6 yıllık evli olan Muharrem-Dilek Yücetepe çifti, bir süre önce Juvignac bölgesinde bir ev satın aldı. Çift, evde kendi ihtiyaçlarına göre tadilat yaptırırken evlerinin bahçesine bir de yüzme havuzu yaptırdı. Evde tadilat sürerken Muharrem Yücetepe, 2 Haziran'da eşi Dilek ile çocukları Cem (5) ve Dersim'i (2) tadilat çalışmalarını takip etmeleri için eve bıraktı. Fransa'da düğün, nişan organizasyonu işiyle uğraşan ve organizasyon şirketi bulunan Muharrem Yücetepe, akşam saatlerinde eşini defalarca aramasına rağmen bir türlü ulaşamadı. Kayınvalidesini arayan Muharrem Yücetepe, eşi ve çocuklarının orada da olmadığını öğrenince hemen yeni aldıkları eve gitti.Evin bahçesindeki havuzda eşi ve iki oğlunun cansız bedenleriyle karşılaşan baba şoke oldu. Babanın haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve Montpellier savcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Montpellier Cumhuriyet Savcısı Fabrice Belargent, çevredeki evlerde yaşayan komşuların ifadelerine başvurdu. Komşuların "Hiçbir çığlık veya başka bir ses duymadık" dedikleri öğrenildi. Fransa polisi, evde çalışan işçilerin akşam saatlerinde gitmesinin ardından çocukların havuza düştüğü, iyi yüzme bilmeyen annenin de onları kurtarmak isterken boğulduğunu değerlendiriyor. Tuncelili olan çiftin yakınları da büyük şok yaşadı. Bir anda tüm ailesini kaybeden Muharrem Yücetepe'nin sinir krizleri geçirdiği öğrenildi. Dilek Yücetepe ile oğullarının cenazeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilmesi halinde Tunceli'ye getirilerek defnedilecek.