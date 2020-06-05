Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Husuf namazı nedir?

Husuf namazı nasıl kılınır? 5 haziran'da gerçekleşecek olan ay tutulması sonrasında ibadetle geçirmek isteyenler husuf namazının nasıl kılındığını merak ediyor. Türkiye'den de gözlemlenebilecek Ay tutulması yarı gölgeli şekilde olacak. Astrolojik olayın ardından namaz kılmak isteyenler bugün için kılınan namazları araştırıyor. Güneş ve ay tutulması namazı sünnettir. Buna göre, Husuf namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? (Ay tutulması) Husuf namazı nedir, ne demektir?

HUSUF NAMAZI NEDİR?

Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir. Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin"

AY TUTULMASI (HUSUF) NAMAZI NASIL KILINIR?

Ay tutulması namazı tutulmadan sonra 2 rekat olacak şekilde kılınır.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI (2. REKAT)

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.