İDO seferleri başladı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında İDO seferleri yapılacak mı?

Korona virüs salgını nedeniyle deniz ulaşımında durdurulan seferler, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı. Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlayan İDO, 2 Haziran itibariyle kademeli olarak diğer seferleri de başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemlerle gerçekleştirilen seferlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği gözlendi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kademeli olarak durdurulan deniz seferleri, 1 Haziran itibariyle başladı. İDO ilk aşamada Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlarken, 2 Haziran itibariyle tarife dahilindeki diğer hatlara ait seferler kademeli olarak açıldı.

