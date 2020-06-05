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seferleri başladı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında İDO seferleri yapılacak mı?

seferleri yapılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 14 Büyükşehir ve ’ta yaşayan vatandaşlar hem uçak seferleri hem de otobüs seferleri ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Özellikle İDO seferleri sokağa çıkma yasağında yapılacak mı sorusu bir çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki bu hafta sonu, yani altı ve 7 Haziran cumartesi Pazar tarihlerinde Sokak çıkma yasağında İDO seferleri yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 5.6.2020 12:24 ABONE OL
İDO seferleri başladı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında İDO seferleri yapılacak mı?

Korona virüs salgını nedeniyle deniz ulaşımında durdurulan seferler, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı. Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlayan , 2 Haziran itibariyle kademeli olarak diğer seferleri de başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemlerle gerçekleştirilen seferlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği gözlendi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kademeli olarak durdurulan deniz seferleri, 1 Haziran itibariyle başladı. İDO ilk aşamada Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlarken, 2 Haziran itibariyle tarife dahilindeki diğer hatlara ait seferler kademeli olarak açıldı.

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İDO seferleri başladı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında İDO seferleri yapılacak mı?
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