İkiz plakacıya operasyon! 3 bin 200 sahte ikiz plaka çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne 16 Ağustos 2019'ta tarihinde gelen bir muhbir, sahte ikiz plaka basımı ile ilgili ihbarda bulundu. Muhbirin polise verdiği bilgiye göre Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi 2236. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Zirek Trafik Müşavirliği adlı iş yerinde sahte ikiz plaka basımı yapılıyordu. Sahte mührün bu iş yerinin bodrum katında saklandığını söyleyen muhbir, daha önce de iş yerinin başka şubelerine polisin baskın yaptığını ve çok sayıda sahte plaka geçirildiği bilgisini verdi.

ADRESLERİN BİRİNDE SOĞUK MÜHÜR BASIM ALETİ BULUNDU

Şüpheli Coşkun Zirek'e ait olduğu tespit edilen Zirek Trafik Müşavirliği'ne ait iki adrese Mali Şube Polisi, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden eş zamanlı baskın düzenledi. Aynı cadde üzerindeki adreslerin birinde polis bir adet soğuk mühür basma aleti ele geçirirken, diğer adreste yapılan aramada ise 3 bin 200 adet mühürlü boş, basıma hazır, mavi TR ibaresi bulunan sahte plaka bulundu. Yine aynı gün şüpheli Coşkun Zirek'e ait Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nde depo olarak kullanılan üçüncü adreste ise 198 adet mühürlü sahta plaka ile birlikte plaka yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

SAHTE PLAKALAR 'ALDATMA KABİLİYETİ' TAŞIYOR

Yapılan operasyonlar sonucunda şüpheliler Coşkun Zirek ve suç ortağı Mehmet Akkaya göz altına alınıp soruşturma başlatılırken, ele geçirilen 3 bin 200 adet sahte plaka hakkında uzmanlık raporu tanzim ettirildi. Söz konusu uzmanlık raporuna göre sahte olarak düzenlenen ikiz plakaların 'Aldatma kabiliyetine haiz' olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüpheli Coşkun Zirek, atılı 'Resmi evrakta sahtecilik' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle 17 Ağustos 2019'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin benzer suçlarla alakalı kaydının oluşu da dikkat çekti. Yaklaşık bir ay tutuklu kalan Zirek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tamamlanan soruşturmanın ardından şüpheliler Coşkun Zirek ve Mehmet Akkaya hakkında zincirleme olarak 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan 8 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

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