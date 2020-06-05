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İş adamı, kadın arkadaşlarının evinde öldürüldü

'de kan donduran cinayet. Plastik ürünler üreten fabrikanın sahibi olan (50), arkadaşı olan Nurefşan A. ve Esin K. adlı kadınların yaşadığı eve gitti. Burada iş adamı ve kadınlar arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Kadınlar, Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 3 çocuk babası olan iş adamının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı kadınlar ise olay yerine yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 15:49 Son Güncelleme: 5.6.2020 15:51 ABONE OL
İş adamı, kadın arkadaşlarının evinde öldürüldü

Olay, dün gece Mücahitler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, plastik ürün fabrikası sahibi Mustafa Şahin arkadaşı olan Nurefşan A. ve Esin K. adlı kadınların yaşadığı eve gitti. İlerleyen saatlerde Şahin ile kadınlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşen olayda 2 kadın, Mustafa Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadınlar kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kısa süre sonra 2 kadını, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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İş adamı, kadın arkadaşlarının evinde öldürüldü
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