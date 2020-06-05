Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri KKTC’de 2 öğrenci evlerinde ölü bulundu

’de 2 öğrenci evlerinde ölü bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2 öğrenci misafir olarak kaldıkları evde ölü olarak bulundu. Hayatını kaybeden 2 öğrencinin ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 22:25 ABONE OL
KKTC’de 2 öğrenci evlerinde ölü bulundu

Gönyeli Kasabası'nda akşam saatlerinde Ürdün uyruklu 2 erkek öğrenci misafir olarak kaldıkları evde ölü bulundu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıtlı olduğu aktarıldı. 25 yaşındaki Mohammad Sabri İsmail Sharqawı ve 20 yaşındaki Naser Sabri İsmail Sharqawı'nin misafir olarak kaldıkları dairede cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.
Hayatını kaybeden 2 öğrencinin ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC’de 2 öğrenci evlerinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA