KKTC’de 2 öğrenci evlerinde ölü bulundu

Gönyeli Kasabası'nda akşam saatlerinde Ürdün uyruklu 2 erkek öğrenci misafir olarak kaldıkları evde ölü bulundu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıtlı olduğu aktarıldı. 25 yaşındaki Mohammad Sabri İsmail Sharqawı ve 20 yaşındaki Naser Sabri İsmail Sharqawı'nin misafir olarak kaldıkları dairede cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.

Hayatını kaybeden 2 öğrencinin ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.