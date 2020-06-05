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Bu yıl ne zaman? dini günler takvimi: 2020 Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak?

İslam alemi açısından önemli olan ve bu yılın ikinci bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar ne zaman? Sorusuna şimdiden yanıt aramaya başlarken öte yandan tatil yapma hayali kuran binlerce vatandaş bayramda resmi tatilin kaç gün olacağını da merak ediyor. Bu kapsamda İşleri 2020 dini günler takvimi içerisinde bu yıl uygulanacak olan bayramın denk geldiği tarihleri paylaşmıştı. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak, hangi güne denk geliyor? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 5.6.2020 09:04 Son Güncelleme: 5.6.2020 09:08 ABONE OL
Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi: 2020 Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan Bayramını geride bırakırken şimdilerde binlerce vatandaş ne zaman sorusuna tarafından verilen yanıtı araştırmaya başladı. Tarihin yaklaşmasıyla beraber İslam dini açısından önemli olan bu tarihlerde aynı zamanda tatil planı yapan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün yapılacağını da merak ediyor. Diyanet tarafından verilen tarihe göre ilk günü Cuma'ya denk gelen bayramın son günü ise Pazartesi günü uygulanacak. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

Diyanet tarafından her yıl duyurulan dini günler takviminde bu sene 2020 Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Hal böyle olunca; kurbanlarını keserek ibadet edecekler, bu süreçte resmi tatilden yararlanarak tatile gidecekler konuyla alakalı olarak bu tarihleri merak ediyor.

İşte merak edilen o tarihler…

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Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi: 2020 Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak?
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