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Libyalı bakanın eşini soyan gaspçılar yakalandı

Fatih'te Libya Adalet Bakanı'nın eşinin çantasından yedi bin lira çalan üç kadın yankesici yakalandı. İfadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden üç kadın tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 10:12 Son Güncelleme: 5.6.2020 10:20 ABONE OL
Libyalı bakanın eşini soyan gaspçılar yakalandı

Yankesicilik olayı 2 Haziran Salı günü saat saat 19.00 sıralarında İstanbul Fatih'te yaşandı. Üç kadın yankesici, Akşemsettin Mahallesi'ne bağlı Akdeniz Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezine giren Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşi Ahlaam Omar Alhusayn'ın kolunda asılı çantasından yedi bin lira nakit para, pasaportu ile ikamet iznini çaldı.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDILAR

Olayla ilgili soruşturma açan ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Heyem N., Zahra S. ve Erıc Nasr isimli üç kadın şüpheliyi Fatih İlçesi'ne bağlı Valide Sultan Camisi Yer Altı Çarşı'sı girişinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden üç kadın şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Libyalı bakanın eşini soyan gaspçılar yakalandı
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