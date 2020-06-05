Manili tacizci 3 yıl hapisle yargılanıyor

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Levent K. Emi K. ile evliydi. Olay günü çift, gezmek amacıyla Beşiktaş'ta bulunan konutlarından ayrıldılar. Cadde boyunca yürüyüş yapan çiftin yanına bir araç yaklaştı. Araç içerisinde bulunan bir adam Emi K.ye yönelik cinsel taciz içerikli sözler sarf etti. Emi K.'nin eşi Levent K. yaşadıkları karşısında şoka girerek polis imdat hattını arayarak yardım istedi.

ŞİNANAYLI TACİZ MENDİLİ

Çaresiz kocanın polisi araması üzerine araç içerisinde bulunan tacizci peçeteye "Çamlıca tepede bekliyorum. Yar yar yar yandım. Seni görünce hoş oluyorum. Şinanay yavrum şinanay nay" şeklinde bir not yazarak genç kadına uzattı. Olay yerini terk eden tacizci polis tarafından kısa bir süre sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü.

"EŞİ BENİ KOVALADI"

Polis merkezinde ifadesine başvurulan 52 yaşındaki Bilal K. daha önceden tanıdığı Emi K.'nin yanına yaklaştığını ve selam vermek istediğini ancak bu sırada eşinin arabaya saldırdığını, peşinden koştuğunu iddia etti.

HER SABAH EVLERİNİN ÖNÜNDE BEKLİYOR

İfadesine başvurulan mağdur koca ise; şahsın her sabah 7'de evinin öne geldiğini ve sürekli olarak eşinin aracının yanına gelip taciz içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Eşinin bu şahısla bir alakası olmadığını kaydeden koca daha önce de başlarına böyle bir olay geldiğini, yeniden polis çağırdığını şahsın bir daha evine gelmeyeceğinin sözünü verdiği için şikâyetçi olmadığını anlattı.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Bilal K. hakkında 'Cinsel taciz' suçundan iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede söz konusu taciz içerikli peçete delil olarak gösterildi. 3 yıla kadar hapsi istenen Bilal K. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.