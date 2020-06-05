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'deki fuhuş operasyonunda 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

'in Aydıncık ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Adreslerden birinde ekiplerin 15 yaşındaki kız çocuğuyla karşılaşması şaşkına çevirdi. 5 kadın çetenin elinden kurtarılırken 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 12:43 Son Güncelleme: 5.6.2020 12:46 ABONE OL
Mersin'deki fuhuş operasyonunda 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarılırken, 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydıncık ilçesinde farklı adreslerde fuhuş yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Belirlenen 9 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, fuhuş yapılan adreslere baskın yaptı. Baskınlarda, 15 yaşında kız çocuğu ile 5 mağdur kadın kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili kent dışında bulunan bir şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mersin'deki fuhuş operasyonunda 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
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