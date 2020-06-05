Nihat Özdemir kimdir? TFF Başkanı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 42. Başkanı Nihat Özdemir'e ilişkin bilgiler, katıldığı bir canlı yayın sonrasında merak konusu oldu. Vatandaşlarımız arama motorlarına yönelerek TFF Başkanına ilişkin Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm detaylar…

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nihat Özdemir (d. 5 Nisan 1950, Diyarbakır), Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanıdır.

İşte tüm ayrıntılar…