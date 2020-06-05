Öğretmenler 22 Haziran’da iş başı yapacaklar

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan yazıya göre, 19 Haziran'a kadar Koronavirüs nedeniyle idari izinli sayılan 1 milyona yakın öğretmen ve yöneticiler 22 Haziran'da mesleki çalışma için okullarında iş başı yapacak.

İŞTE O YAZI

"Covid-19 salgınının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından alınması gereken tedbirler belirlenmiş; bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmiş ve uzaktan eğitim süresi 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecinde; ilgi (a) Yönetmelik'in 38 inci, ilgi (b) Yönetmelik'in 87 ve 88 inci, ilgi (c) Yönetmelik'in 52 nci maddeleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yapacakları mesleki çalışmalar, ilgi (d) Makam Onayı doğrultusunda aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Türkçe öğretmeninin görev süresi uzatıldı

Bu kapsamda;

1-Öğretmenler mesleki çalışmalarını kendi okul/kurumlarında yapacaklardır. Ancak salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları il/ilçelerdeki okul/kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabileceklerdir.

2-Görevli olduğu ilden başka il/ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenlerin öncelikle görevli bulundukları okul/kurum müdürlüklerini yazılı olarak (bilişim kanalları üzerinden) bilgilendirmek kaydıyla https://mebbis.meb.gov.tr adresi başvuru modülü üzerinden bulundukları yerin il/ilçe ve mesleki çalışma yapmak istedikleri okul/kurum müdürlüklerini tercih edeceklerdir.

3-Görevli olduğu ilden başka il/ilçede mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin çalışma bitiminde çalışmalara katıldıklarını gösteren ilgili okul/kurum müdürlüklerinden alınacak yazı ile birlikte hazırladıkları raporları görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

4-İlgi (ç) yazı kapsamında idari izinli olan personel mesleki çalışma süresince de idari izinli sayılacaktır.

5-Mesleki çalışmalar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Ek-1 Mesleki Çalışma Programı çerçevesinde mahalli ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak yürütülecektir."