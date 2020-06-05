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’da feci : Kamyon 500 metrelik uçurumdan yuvarlandı

’nun Kabadüz ilçesinde kara yollarına ait kamyonun 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü ile birlikte Talip Zevde’nin hayatını kaybettiği belirledi. Araçta bulunan Mustafa A., Yavuz Ç. ve Erdem Ş. de yaralı olarak kurtarıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 17:58 ABONE OL
Ordu’da feci kaza: Kamyon 500 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Kaza, ilçeye bağlı Bekiroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Yıldız idaresindeki 55 BE 636 plakalı kara yollarına ait kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü ile birlikte Talip Zevde'nin hayatını kaybettiği belirledi. Araçta bulunan Mustafa A., Yavuz Ç. ve Erdem Ş. de yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ekiplerce kentteki hastanelere götürüldü.
Kazayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Ordu’da feci kaza: Kamyon 500 metrelik uçurumdan yuvarlandı
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