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Sokağa çıkma yasağında uçuş seferleri yapılacak mı? Hafta sonu uçak seferleri olacak mı?

ile ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken dün akşam yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Uçak bileti alanlar Cumartesi - Pazar, yani 6-7 Haziran tarihlerinde uçuş seferleri yapılacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında uçak seferleri yapılacak mı? Hafta sonu uçak seferleri olacak mı? Haberimizde, hafta sonu sokağa çıkma yasağında , pegasus uçak seferleri ile ilgili bilgiler yer alıyor...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 11:26 Son Güncelleme: 5.6.2020 11:41 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında uçuş seferleri yapılacak mı? Hafta sonu THY uçak seferleri olacak mı?

ve Pegasus'tan hafta sonu için uçak bileti alan vatandaşlar, kararının ardından konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilen soruları arasında sokağa çıkma yasağında uçak seferleri nasıl olacak sorusu yer alıyor. Peki bu hafta sonu yani 6 ve 7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağında uçuş seferleri yapılacak mı? Haberimizde içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelge detaylarına göre sokağa çıkma yasağında uçuş seferlerinin olup olmayacağı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

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Sokağa çıkma yasağında uçuş seferleri yapılacak mı? Hafta sonu THY uçak seferleri olacak mı?
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