Sokağa çıkma yasağında uçuş seferleri yapılacak mı? Hafta sonu THY uçak seferleri olacak mı?

THY ve Pegasus'tan hafta sonu için uçak bileti alan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı kararının ardından konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilen soruları arasında sokağa çıkma yasağında uçak seferleri nasıl olacak sorusu yer alıyor. Peki bu hafta sonu yani 6 ve 7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağında uçuş seferleri yapılacak mı? Haberimizde içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelge detaylarına göre sokağa çıkma yasağında uçuş seferlerinin olup olmayacağı ile ilgili bilgiler yer alıyor.