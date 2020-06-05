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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: 0-18 yaş arası gençler sokağa ne zaman çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

HABERİ: 0-18 yaş arası gençler sokağa ne zaman çıkacak? , saat kaçta?

0-18 yaş arası gençler sokağa ne zaman çıkacak? , saat kaçta? günün en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. Corona virüs salgınına karşı oldukça önemli adımların atıldığı ülkemizde, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Haftanın belirli günleri ve saatlerinde dışarı çıkabilme hakları bulunan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, 0-18 yaş altı sokağa çıkma izni günleri ne zaman, saat kaçta? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak ve çocuklar ile gençler seyahat edebilir mi? Bu sorunun yanıtı, dün gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ile netlik kazandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendisine yöneltilen '0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi ve flaş açıklamalarda bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.6.2020 14:51 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: 0-18 yaş arası gençler sokağa ne zaman çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'de corona virüs ile mücadele kapsamında 18 yaş altı bireylerin sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Haftada bir gün dışarı çıkma izni bulunan gençler, konuyla ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor, gelişmelerini takip ediyor. Bu noktada belirli günlerde dışarı çıkabilme hakları bulunan vatandaşlar araştırmalara devam ederken, konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından son dakika açıklamaları geldi. Peki, 18 yaş altı gençler sokağa ne zaman çıkacak? , saat kaçta? Geçtiğimiz günlerde de 18 yaş altı çocukların ve gençlerin sokağa çıkma izni günleri, saatleri de duyuruldu. Çocuklar ve gençler, kendilerine tanınan zaman dilimlerinde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabiliyor. Öte yandan, bu kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağına yönelik de son dakika açıklamaları yapıldı. Önce Bilim Kurulu Toplantısı, daha sonra AK Parti MYK sonrasında '18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verildi!

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

3 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "Sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri, gençler ve çocuklar için kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden daha büyüktür." sözlerini kullandı. AK Parti MYK sonrasında da kameralar karşısında geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, düzenleme ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı!

0-18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ GÜNLERİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

18 yaş altı çocukların ve gençlerin, kendilerine tanınan sokağa çıkma izni günleri ve saatleri arasında haklarından faydalanmaları gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta 18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ve saat kaçta? Haberimizin devamından, son dakika açıklamalarını bulabilir; konuya yönelik güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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SON DAKİKA HABERİ: 0-18 yaş arası gençler sokağa ne zaman çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, saat kaçta?
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