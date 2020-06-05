Son Dakika Haberi: 6-7 Haziran yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu milyonlar tarafından araştırılmaktaydı ve bu konuyla ilgili son dakika haberi geldi. Bilindiği üzere dün İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi ile cumartesi ve pazar günleri, yani 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında sokağa çıkma yasağı kararının yeniden değerlendirildiğini kamuoyuyla paylaştı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Haberimizde, 15 ilimizde yaşayan vatandaşların merak ettiği tüm soruların yanıtı yer almaktadır.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirebileceği sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurarak sokağa çıkma yasağı kararını iptal ettiğini açıkladı.