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Son Dakika Haberi: 6-7 Haziran yarın var mı? 'dan hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması!

14 büyükşehirde ve ’ta hafta sonu ilan edilen ile ilgili son dakika haberi geldi. Dün İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile pazar günü ve yarın sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ancak daha sonra vatandaşlardan gelen değerlendirmeleri üzerine kararın gözden geçirildiği açıklandı. Bu nedenle de yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusu 15 ilimizde yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Başkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı son dakika paylaşımda yarın sokağa çıkma yasağı ile ilgili son kararı kamuoyuyla paylaştı. Peki yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 13:52 Son Güncelleme: 5.6.2020 13:53 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 6-7 Haziran yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Hafta sonu olacak mı sorusu milyonlar tarafından araştırılmaktaydı ve bu konuyla ilgili son dakika haberi geldi. Bilindiği üzere dün İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi ile cumartesi ve pazar günleri, yani 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. , Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında sokağa çıkma yasağı kararının yeniden değerlendirildiğini kamuoyuyla paylaştı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Haberimizde, 15 ilimizde yaşayan vatandaşların merak ettiği tüm soruların yanıtı yer almaktadır.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı , hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirebileceği sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurarak sokağa çıkma yasağı kararını iptal ettiğini açıkladı.

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Son Dakika Haberi: 6-7 Haziran yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması!
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