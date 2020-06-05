Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan hafa sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması! 6-7 Haziran yarın sokağa çıkma yasağı kısıtlaması iptal edildi mi? Hafta sonu yasak var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi geldi. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan 6 ve 7 Haziran sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşlardan gelen değerlendirmeler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararını yeniden gözden geçirildiğini açıklayarak Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Milyonlarca vatandaş 14 büyükşehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyordu. Haberimizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından yapılan açıklamalara ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri yer alıyor.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 haziran Cumartesi Pazar için getirilen sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini açıkladı. İşte, açıklamanın detayları...