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: Başkan Erdoğan'dan hafa sonu açıklaması! 6-7 Haziran yarın sokağa çıkma yasağı kısıtlaması iptal edildi mi? Hafta sonu yasak var mı?

'Yarın var mı' milyonlar tarafından araştırılan gündem sorusuydu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 'dan geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası, vatandaşlardan gelen değerlendirmeler üzerine kararın yeniden gözden geçirildiğini açıklayan erdoğan Sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini açıkladı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da, yapılan bu açıklama ile cevap bulmuş oldu. İşte, yayımlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve karar ile ilgili son dakika detaylar...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 12:17 Son Güncelleme: 5.6.2020 12:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan hafa sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması! 6-7 Haziran yarın sokağa çıkma yasağı kısıtlaması iptal edildi mi? Hafta sonu yasak var mı?

Bu hafta sonu ile ilgili geldi. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan 6 ve 7 Haziran sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşlardan gelen değerlendirmeler üzerine , kararını yeniden gözden geçirildiğini açıklayarak Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Milyonlarca vatandaş 14 büyükşehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyordu. Haberimizde, Cumhurbaşkanı Tarafından yapılan açıklamalara ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri yer alıyor.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 haziran Cumartesi Pazar için getirilen sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini açıkladı. İşte, açıklamanın detayları...

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Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan hafa sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması! 6-7 Haziran yarın sokağa çıkma yasağı kısıtlaması iptal edildi mi? Hafta sonu yasak var mı?
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