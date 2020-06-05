Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler... 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yaşlı ve çocukların sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

... 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yaşlı ve çocukların sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Yetkili isimlerden gelen açıklaması ile beraber bir süredir uygulanmakta olan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ne zaman kalkacak, kaltı mı? gibi sorularla araştırılmaya devam ediyor. Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinin başlaması ile beraber yayılım riskini azaltmak üzere bu yaş gruplarına uygulanan kısıtlama haline ilişkin detaylar devamlı olarak gündemde yer almaya devam ederken, yapılan son açıklamada kısıtlama halinin bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Belirli gün ve saat aralıklarında dışarı çıkma izni devam ederken öte yandan bu yasağın kalkacağı tarih de merak ediliyor ve gelişmeler takip ediliyor. Buna göre; 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü yaşlılar ve 18 yaş altı çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? İşte bu yaş gruplarına uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.6.2020 16:01 Son Güncelleme: 5.6.2020 16:02 ABONE OL
Son dakika haberler... 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yaşlı ve çocukların sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

… 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanmaya devam eden genelgesinin ne zaman yürürlükten kaldırılacağı oldukça merak ediliyor. Ülkemizde vaka sayısında yaşanan düşüş ve sonrasında devam eden durgunluk hali nedeniyle normalleşme süreci adım adım uygulanmaya başlamıştı. Bu kapsamda binlerce vatandaş kısıtlamaların kaldırılma hali dolayısıyla 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Gibi sorularla ilgili gelişmeleri takip etmeye başladı. Son açıklamada bu yaş gruplarına uygulanan kısıtlama sürecinin bir süre daha devam edeceği duyurulmuştu. Buna göre; 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte konuya ilişkin haberinin detayları…

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tedbir kısıtlamalarının adım adım kontrollü olarak kaldırılma hali devam ederken çocuklara ve yaşlılara uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda henüz bir açıklama yapılmasa da bu yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkma izinlerinin olduğu gün dışarıya çıkarak biraz olsun hava alıyorlar. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler... 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yaşlı ve çocukların sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA