Son dakika haberler... 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yaşlı ve çocukların sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Son dakika haberler… 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağı genelgesinin ne zaman yürürlükten kaldırılacağı oldukça merak ediliyor. Ülkemizde vaka sayısında yaşanan düşüş ve sonrasında devam eden durgunluk hali nedeniyle normalleşme süreci adım adım uygulanmaya başlamıştı. Bu kapsamda binlerce vatandaş kısıtlamaların kaldırılma hali dolayısıyla 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Gibi sorularla ilgili gelişmeleri takip etmeye başladı. Son açıklamada bu yaş gruplarına uygulanan kısıtlama sürecinin bir süre daha devam edeceği duyurulmuştu. Buna göre; 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte konuya ilişkin son dakika haberinin detayları…

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tedbir kısıtlamalarının adım adım kontrollü olarak kaldırılma hali devam ederken çocuklara ve yaşlılara uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda henüz bir açıklama yapılmasa da bu yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkma izinlerinin olduğu gün dışarıya çıkarak biraz olsun hava alıyorlar. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

İşte detaylar…