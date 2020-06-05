Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı!

İstanbul'da normalleşme ile birlikte son iş gününde akşam iş çıkış saatlerinde belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Merter, Çağlayan ve Maltepe D-100 Karayolu her iki yönde de zaman zaman yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 17.22 itibarıyla yoğunluk yüzde 62'lere kadar ulaştı.

Son dakika: Soner Yalçın yine kapıyı açmadı! Kaçak inşaat için gelen yetkililer ikinci kez kapıda kaldı...

CHP'li Başkan görevden uzaklaştırılmıştı... Belediyedeki skandallar tek tek ortaya çıkıyor