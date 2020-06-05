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Son dakika: trafiğinde yoğunluk başladı!

'da trafik yoğunluğu başladı! İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.22 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 17:50 Son Güncelleme: 5.6.2020 18:02 ABONE OL
Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı!

İstanbul'da normalleşme ile birlikte son iş gününde akşam iş çıkış saatlerinde belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Merter, Çağlayan ve Maltepe D-100 Karayolu her iki yönde de zaman zaman yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 17.22 itibarıyla yoğunluk yüzde 62'lere kadar ulaştı.

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Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı!
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