Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Zeynep Şenpınar'ın katili savcıya ifade verdi

Son dakika: 'ın katili savcıya ifade verdi

’da boksör erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen ’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Katil Selim Ahmet Kemaloğlu, hastane odasında savcıya ifade verdi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 17:26 Son Güncelleme: 5.6.2020 17:45 ABONE OL
Son dakika: Zeynep Şenpınar'ın katili savcıya ifade verdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, boksör olduğu öğrenilen Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, birçok kez bıçaklamıştı.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Kemaloğlu'nun ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

Skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ve servise alınan katil Selim Ahmet Kemaloğlu'nun sağlık durumunu ifade vermeye elverişli hale geldi…

SAVCIYA İFADE VERDİ

Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kemaloğlu'nun hastanede kaldığı odasında savcı tarafından ifadesi alındı.

Kemaloğlu'nun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor…

Son dakika: Zeynep Şenpınar’ın katili Ahmet Selimoğlu ‘Milli boksör’ değilmiş!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Zeynep Şenpınar'ın katili savcıya ifade verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA