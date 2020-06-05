TEMA’dan ‘Doğa için harekete geç’ çağrısı

TEMA Vakfı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla herkesi insanlığın yarattığı iki büyük sorun olan iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı doğa için harekete geçmeye çağırdı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, insanlığın doğa ile kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlama ve kurma ihtiyacı hissedilen bugünlerde Dünya Çevre Günü, biyolojik çeşitlilik temasına odaklanarak tüm dünyada "Doğa Zamanı" sloganıyla kutlanıyor. Arazi bozulumu, iklim değişikliği, aşırı yararlanma ve işgalci türler nedeniyle yaşanan biyolojik çeşitlilik kayıplarının vurgulandığı Dünya Çevre Günü'nde TEMA Vakfı, doğayı korumanın gezegeni ve insan yaşamanı korumak olduğunun bir kez daha altını çizerek, biyolojik çeşitliliğin yaşamsal önemine çekti. Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, yaşamın sağlıklı devam etmesi ve insanlığın gıda güvenliğinin devamlılığının biyolojik çeşitliliğe bağlı olduğunu belirtti. Ataç, "Genetik çeşitlilik azalıyor. Doğaya olan yükümüz her gün artıyor. Yükün azaltılması için tek bir bireyden tüm insanlığa, politikacı ve yöneticilere kadar herkese görevler düşüyor. Zaman kaybetmeden her birimizin gezegenimiz konusunda sorumluluk alarak harekete geçmesi gerekiyor" dedi.