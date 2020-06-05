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TIR, kamyona çarptı: 6 yaralı

'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'ın kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yola dökülen boya ise Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 09:01 Son Güncelleme: 5.6.2020 09:04 ABONE OL
TIR, kamyona çarptı: 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Savaş yönetimindeki 33 F 2998 plakalı TIR, Mehmet Çelik yönetimindeki 61 K 6296 plakalı boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonda bulunan boyalar patlayarak yola dağılırken, TIR şoförü Ahmet Savaş ile yanındaki Şevket Tarhan (40), Meral Tarhan (39), Hamza Tarhan (4), Ecrin Tarhan (9) ve Muhammet Ali Tarhan (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yola dökülen boya ise Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

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TIR, kamyona çarptı: 6 yaralı
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