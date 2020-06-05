Ünlü iş adamı ve eşine dolandırıcılık davası!

Ünlü iş adamı Moiz Mitrani ve eşi Çiğdem Mitrani'nin "Avantgarde Otomotiv" unvanıyla bir oto galerisi işletiyorlardı. Kendisine lüks bir araç almak isteyen Cesur Y., daha önceden tanıdığı Moiz Mitrani ile irtibata geçerek yurtdışından ithal edilecek "Dodge" marka otomobil satın almak istediğini söyledi. Moiz Mitrani ile aracın 45 bin Euro bedelle satımı hususunda anlaşan taraflar, kaparo bedeli olarak 9 bin 500 Euro para belirledi.



ARACI GÜNÜNDE TESLİM ETMEDİ



Cesur Y. kaparo bedelinin 7 bin 300 Euro tutarındaki kısmını Moiz'e elden öderken, 2 bin 200 Euro tutarındaki kısmının Türk lirası karşılığı olan 13 bin 720 lirayı şirketin banka hesabına yatırdı. Anlaşmaya göre devam eden 40 – 50 gün süre içerisinde Moiz Mitrani aracı Cesur Y.'ye teslimi kararlaştırıldığı halde yerine getirmedi.



ÜNLÜ İSİMLERLE GÜVEN DUYDURDU



Ünlü iş adamı ayrıca Cesur Y.'ye kendisini "Tesla" otomobil şirketinin Türkiye distribütörü olduğunu ve gümrük müşaviri olan genç adama iş sağlayacağını ve ayrıca tanınan iş insanlarından Ali Koç, Bedrettin Dalan ve Abdullah Kiğılı gibi isimlerle yakın ilişkisinin bulunduğunu, bu kişilerden de gümrük müşavirliği işi sağlayabileceğini belirterek güven telkin etmeye başladı.



OYALANDIĞINI ANLAYINCA PARASINI İSTEDİ



İkili arasında geçen konuşmalar sonrası güven duyan Cesur Y., siparişini verdiği araç için yine şirket hesabına toplamda 180 bin lira daha ödeme yaptı. Devam eden süreçte Moiz Mitrani'nin çeşitli bahanelerle kendisinden sürekli para aldığını fark eden genç adam siparişten vazgeçerek ödemesini yaptığı toplam 45 bin Euro'nun kendisine iadesini talep etti.



DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA ŞİKÂYETÇİ OLDU



İş adamı Moiz Mitrani para iade talebini kabul etmesine rağmen hiçbir ödeme yapmadan uzun süre Cesur Y.'yi oyalamaya devam edince genç adam savcılığa giderek şirket sahipleri Moiz ve Çiğdem Mitrani hakkında suç duyurusunda bulundu. Cesur Y. savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde iş adamı ile arasında geçen konuşmaların kayıtlarını da delil olarak sundu.



'BANA OLAN BORCUNU ÖDEDİ, DOLANDIRMADIM'



Savcılık soruşturma kapsamında Moiz Mitrani'nin ifadesine başvurdu. İfadesinde dolandırma kastının bulunmadığını söyleyen Mitrani, "Cesur Yüksel'i tanırım. Kendisi daha önce benim gümrük müşavirliğime talip olmuştu. Zaman zaman benden borç para alıp ödemişti. Bu ilişkimiz devam ederken kendisi Dodge Marka araç satın almak istemişti ve bu amaçla bana ilk etapta 7 bin 300 Euro para verdi. Cesur ile aramızdaki mesajlarda Cesur bana 45 bin Euro ödediğini beyan ediyor. Benim de bu hususa bir itirazım olmadığı görülüyor. Fakat durum böyle değildir. Ben bu hususa gerek mesaj ile gerekse konuşma ile itiraz ettim. Ancak Cesur bu itirazıma ilişkin mesaj kayıtlarını silip dosya arasına bu şekilde sunmuş. Cesur'a 100 bin lira borç para verdiğime ilişkin şuan için elimde yazılı herhangi bir delil yoktur. Zira o tarihte borç para karşılığında Cesur'dan senet almıştım. Borç ödenince de senedi Cesur'a iade ettim. Ben Cesur'u 6-7 yıldır tanırım. Bu süreç içerisinde kendisi ile aramızda birden fazla borç alacak ilişki doğmuştur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulundu.



15 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler Moiz Mitrani ve Çiğdem Mitrani'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerine kanaat getirerek 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 15 yıla kadar hapsi istenen çift ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.