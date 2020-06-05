Yeni başlangıç zamanı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs salgını sonrası süreçte "doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapma" çağrısında bulundu. WWF-Türkiye'den yapılan açıklamada, dünyanın daha önce görülmemiş boyutta küresel bir salgınla yüzleştiği belirtildi. Halen sağlığı tehdit eden, ekonomik ve sosyal etkileri devam eden zorlu Kovid-19 süreci sonrasında verilecek kararların, bundan sonra "nasıl bir dünyada yaşanacağını" belirleyeceği aktarılan açıklamada, "İklim değişikliği, doğal alan kayıpları, türlerin yok olması gibi krizler daha da derinleşmeden, geri dönemeyeceğimiz eşiği geçmeden doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor" ifadesi kullanıldı.