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Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren pes dedirtti

’nın Döşemealtı ilçesinde bir kediye yem olmaktan son anda kurtuldu. Bir iki hamle yapan , daha sonra yılanı ağzıyla yakalayıp yakındaki bir demir korkuluklu duvardan atladı. Kedinin kendisinden üç kat büyük yılanı yakalaması ve ağzında taşıması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.6.2020 20:47 Son Güncelleme: 5.6.2020 20:58 ABONE OL
Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti

Döşemealtı ilçesinde bir kedi, yolun karşısına doğru yavaş yavaş ilerleyen yılan gördü. Kedi yılana yaklaşıp patilerini uzattı.

Bir iki hamle yapan kedi, daha sonra yılanı ağzıyla yakalayıp yakındaki bir demir korkuluklu duvardan atladı.

Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti | Video

YILANI YUKARIDAN İZLEDİ

Kedi duvardan geçerken yılan demire takılı kaldı. Yılan hemen demirden getirildiği yöne doğru yere indi ve duvarın dibine saklandı.

Kedi ise geri gelip yılanı önce yukarıdan izledi daha sonra üzerine atladı. Bir taşın yakınına sığınan yılan daha sonra gözlerden kayboldu.

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Yolda bulduğu 1 metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti
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