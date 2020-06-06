Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Koronavirüsü sürecinde risk grubunda bulunan yaşlılar için 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ayrıca sosyal hareketliliği yüksek olan 18 yaş altı için de bu kısıtlama geçerli kılınmıştı. Kısıtlamaya tabi olan vatandaşlar 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ile bu kısıtlamanın ne zaman kalkacağını araştırmakta. Peki, COVID-19 sürecinde risk gruplarını korumak için getirilen 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa ne zaman bitecek ve bu vatandaşlar hangi gün saat kaçta dışarı çıkma izni ile yasaktan muaf olacak?

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tedbir kısıtlamalarının adım adım kontrollü olarak kaldırılma hali devam ederken çocuklara ve yaşlılara uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda henüz bir açıklama yapılmasa da bu yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkma izinlerinin olduğu gün dışarıya çıkarak biraz olsun hava alıyorlar. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

İşte detaylar…