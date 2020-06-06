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Son dakika: 65 yaş üstü ne zaman kalkacak? ve altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Son Dakika Haberi... ve altı kısıtlaması nüfusunun yaklaşık %30 unu kapsıyor. Bu nedenle de 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ve 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusu milyonlarca vatandaş tarafından meraklı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlara sabırları için teşekkür etti ve sokağa çıkma izni saat ve kapsamının Genişletilmesi üzerinde çalışma yaptıklarını duyurdu. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Haberimizde, her iki yaş grubuna getirilen kısıtlama ile ilgili merak edilen detaylar ve dışarı çıkma saatleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 08:35 Son Güncelleme: 6.6.2020 08:35 ABONE OL
Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Koronavirüsü sürecinde risk grubunda bulunan yaşlılar için getirilmişti. Ayrıca sosyal hareketliliği yüksek olan altı için de bu kısıtlama geçerli kılınmıştı. Kısıtlamaya tabi olan vatandaşlar 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ile bu kısıtlamanın ne zaman kalkacağını araştırmakta. Peki, COVID-19 sürecinde risk gruplarını korumak için getirilen 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasa ne zaman bitecek ve bu vatandaşlar hangi gün saat kaçta dışarı çıkma izni ile yasaktan muaf olacak?

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tedbir kısıtlamalarının adım adım kontrollü olarak kaldırılma hali devam ederken çocuklara ve yaşlılara uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda henüz bir açıklama yapılmasa da bu yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkma izinlerinin olduğu gün dışarıya çıkarak biraz olsun hava alıyorlar. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

İşte detaylar…

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
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