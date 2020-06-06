Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da sahte içki ve malzemesi ele geçirildi

’da ve malzemesi ele geçirildi

polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 223 bin TL olan 749 şişe , 125 litre doluma hazır sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 09:48 Son Güncelleme: 6.6.2020 09:48 ABONE OL
Adana’da sahte içki ve malzemesi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kentte sahte içki üretildiği belirlenen 2 imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda, piyasa değeri 223 bin 400 TL olan 749 şişe sahte içki, 125 litre doluma hazır sahte içki, 40 bin 50 adet sahte bandrol, 6 bin 815 adet boş içki şişesi, plastik bidon içerisinde 170 litre etil alkol ile çok miktarda içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da sahte içki ve malzemesi ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA